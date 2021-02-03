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Китай подготовит 10 млн доз вакцины от COVID-19 для развивающихся стран

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Китай предоставит международному механизму COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 10 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом в среду, 3 февраля, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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«Мы надеемся, что страны <…>, обладающие соответствующими возможностями, примут меры, поддержат COVAX практическими действиями, поддержат работу Всемирной организации здравоохранения, помогут развивающимся странам в своевременном приобретении вакцин и внесут свой вклад в борьбу международного сообщества с пандемией», — приводит ABC News слова Вэньбиня.

Отмечается, что КНР уже отправила большое количество отечественных вакцин в основном в развивающиеся страны.

В то же время ВОЗ начала процесс рассмотрения внесения китайских вакцин в список рекомендуемых для использования в чрезвычайных ситуациях.

COVAX — международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами, в нем участвуют 190 стран и экономик.

Независимый эксперт ООН по вопросу о правах человека и международной солидарности Обиора Окафор 22 января отметил, что страны с высокими доходами на душу населения, обеспечившие себя вакцинами от COVID-19, должны уделить внимание их справедливому распределению в рамках международного механизма COVAX.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус 18 января заявил, что мир балансирует на грани моральной катастрофы, а план по обеспечению жителей разных стран вакциной от коронавирусной инфекции на равных условиях на текущий момент находится под угрозой.

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