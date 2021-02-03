В Саратове на 83-летнюю пенсионерку рухнула глыба льда с крыши здания

В Саратове на 83-летнюю пенсионерку упала глыба льда с крыши здания, женщину госпитализировали. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

«Следственным отделом по Кировскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организована доследственная проверка по факту травмирования 83-летней женщины в результате падения льда», — говорится в сообщении.

Как уточняется, инцидент произошел днем во вторник. Пенсионерка проходила мимо дома 53 по улице Горького, когда на нее упала наледь.

Состояние пострадавшей не уточняется.

29 января сообщалось, что в Уфе с крыши морга сошла снежная «лавина», которая накрыла двух женщин, стоявших внизу. По факту произошедшего следственные органы по Калининскому району Уфы начали проверку.