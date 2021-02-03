Из пожара на севере Москвы спасены пять человек

В московском Научно-исследовательском кинофотоинституте (НИКФИ) на Ленинградском проспекте начался пожар, из огня спасены пять человек. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил «Известиям» осведомленный источник.

В управление информация о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, д. 47, стр. 4, поступила в 12:38 по московскому времени.

По предварительной информации, возгорание возникло на третьем этаже 5-этажного административного здания. В ходе ликвидации пожара из огня были спасены пять человек.

В 13:01 мск пожар был локализован.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в детском доме на Полярной улице. Сообщалось о 50 эвакуированных из горящего здания людях. Среди них, по предварительным данным, было 15 детей.