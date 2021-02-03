Прямой эфир
Общество
Экс-главе Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции
Спорт
Кокляев адресовал Тарасову отрывок из «Песни о Соколе»
Общество
В Москве 10 больниц для лечения COVID-19 вернутся к обычному режиму работы
Культура
Гергиев поздравил с 15-летием петербургский Дом музыки
Общество
Москвичам пообещали морозную погоду без осадков в выходные
Мир
Зеленский объяснил санкции против телеканалов борьбой с пропагандой
Авто
В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
Политика
Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Ростуризма из-за конкурса грантов

Из пожара на севере Москвы спасены пять человек

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском Научно-исследовательском кинофотоинституте (НИКФИ) на Ленинградском проспекте начался пожар, из огня спасены пять человек. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил «Известиям» осведомленный источник.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

В управление информация о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, д. 47, стр. 4, поступила в 12:38 по московскому времени.

По предварительной информации, возгорание возникло на третьем этаже 5-этажного административного здания. В ходе ликвидации пожара из огня были спасены пять человек.

В 13:01 мск пожар был локализован.

Накануне пожарные ликвидировали возгорание в детском доме на Полярной улице. Сообщалось о 50 эвакуированных из горящего здания людях. Среди них, по предварительным данным, было 15 детей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021