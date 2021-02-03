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В СЖР назвали цензурой украинские санкции против ряда телеканалов

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Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении ряда оппозиционных телеканалов является «очевидным фактом цензуры» и нарушением прав украинских граждан. Такое мнение в среду, 3 февраля, высказал вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

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«Громкие заявления о якобы «борьбе с дезинформацией из России», как кажется, приелись уже и самим представителям властей Украины, автоматически списывающим все внутренние и внешние проблемы государства на некие «козни России». В действительности здесь мы наблюдаем очевидный факт цензуры, нарушения всех основополагающих норм, касающихся защиты свободы слова, свободы журналистики и прав граждан Украины на получение свободного доступа к информации», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Шафира, СЖР выражает полную солидарность с коллегами из Союза журналистов Украины, назвавшими этот акт наступлением на свободу слова. Также СЖР поддерживает украинских коллег в намерении проинформировать об этом международное сообщество.

«Политическая расправа над журналистами не приемлема вне зависимости от лозунгов, которыми она прикрывается», — подчеркнул Шафир.

В этот же день партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» сообщила о намерении инициировать процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении телеканалов.

Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении ограничений в отношении телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

При этом 17 из 19 членов СНБО поддержали это решение, один воздержался, еще один находился в командировке. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.

В среду украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций как «политическую расправу над неугодными СМИ».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины и депутата Верховной рады актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.

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