Синоптик рассказал о влиянии циклона «Квирин» на погоду в Санкт-Петербурге

Из-за пришедшего в Санкт-Петербург атлантического циклона «Квирин» среда стала самой снежным днем с начала зимы. Об этом 3 февраля заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, в первой половине дня в Санкт-Петербурге начнется сильный снегопад, который продлится до 4 февраля. Также Леус отметил, что на данный момент в Северной столице выпало уже 3 мм осадков, а в Ленобласти ― 4 мм.

«Сегодняшний день в Санкт-Петербурге стал самым снежным с начала зимы. Если иметь в виду высоту снежного покрова, она достигла 21 см», ― сказал он изданию.

Кроме того, метеоролог подчеркнул, что циклон окажет влияние и на погоду на северо-западе европейской части РФ.

Ранее в этот же день Елена Волосюк, другой ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», предупредила, что в Москву 3 февраля придет метель. Она добавила, что в столице может выпасть до 11% месячной нормы осадков.

При этом 1 февраля еще один ведущий сотрудник «Фобоса» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей в феврале ожидает в несколько раз больше солнечных дней, чем предусматривает норма для этого времени года.