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Кокляев адресовал Тарасову отрывок из «Песни о Соколе»

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Представитель силовых видов спорта, восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 105 кг Михаил Кокляев посвятил блогеру и бойцу ММА Артему Тарасову отрывок из произведения Максима Горького «Песня о Соколе». Об этом в среду, 3 февраля, сообщает РЕН ТВ.

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«Безумству храбрых поем мы славу! Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света! Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!» — написал Кокляев в Instagram.

Он уточнил, что эти строчки посвящает Тарасову.

29 января сообщалось, что Кокляев и Тарасов обменялись словесными ударами перед предстоящим поединком.

Тарасов сказал своему сопернику, что тот «полетит над гнездом кукушки». Кокляев, в свою очередь, призвал бойца «не говорить гоп, пока не перепрыгнешь».

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд 19 января предположил, что в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то что он весит меньше Кокляева.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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