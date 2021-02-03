В Москве 10 больниц для лечения COVID-19 вернутся к обычному режиму работы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 3 февраля, объявила о возвращении к обычному режиму работы 10 столичных больниц, ранее перепрофилированных под прием больных с подтвержденным коронавирусом.

Всего к плановой работе вернут 3,2 тыс. коек. Этому поспособствовало улучшение эпидемиологической ситуации в столице и снижение уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Так, по словам Раковой, по сравнению с показателем прошлых семи дней за последнюю неделю их число сократилось на 11%.

«Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 ковидных стационаров», — приводит слова заммэра ее пресс-служба.

Речь идет о возращении к обычному режиму работы больницы № 17, Морозовской больницы, городской больницы имени Е.О. Мухиной, научно-практического центра имени А.С. Логинова, научно-практического центра борьбы с туберкулезом, а также двух корпусов первого МГМУ имени И.М. Сеченова, центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», медико-санитарной части МВД, больницы РАН и научно-клинического центра ФМБА.

Перед возвращением к штатному режиму работы в этих медучреждениях пройдет специализированная санитарная обработка, а их персонал сдаст тесты на COVID-19, подчеркнула заммэра.

Вместе с этим, как отметила Ракова, временные мобильные госпитали на территории 11 стационаров перестанут принимать пациентов с коронавирусом.

Накануне Ракова сообщила, что в столице почти 175 тыс. горожан старше 60 лет уже сделали прививку от коронавируса.

29 января московский градоначальник Сергей Собянин заявил, что резервные госпитали, открытые в городе для лечения больных коронавирусной инфекцией, будут работать до следующего осенне-зимнего периода. На тот момент, в городе было загружено менее 10 тыс. коек, предназначенных для заболевших COVID-19, уточнял мэр.

На сегодняшний день в городе, по данным портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 935 355 случаев инфекции, скончались 13 634 человека, выздоровели 829 844 пациента.

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