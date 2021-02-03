Прямой эфир
Общество
Экс-главе Хабаровского края Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции
Спорт
Кокляев адресовал Тарасову отрывок из «Песни о Соколе»
Общество
В Москве 10 больниц для лечения COVID-19 вернутся к обычному режиму работы
Культура
Гергиев поздравил с 15-летием петербургский Дом музыки
Общество
Москвичам пообещали морозную погоду без осадков в выходные
Мир
Зеленский объяснил санкции против телеканалов борьбой с пропагандой
Авто
В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
Политика
Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко
Общество
ФАС возбудила дело в отношении Ростуризма из-за конкурса грантов
Сюжет:

В Москве 10 больниц для лечения COVID-19 вернутся к обычному режиму работы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 3 февраля, объявила о возвращении к обычному режиму работы 10 столичных больниц, ранее перепрофилированных под прием больных с подтвержденным коронавирусом.

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

Всего к плановой работе вернут 3,2 тыс. коек. Этому поспособствовало улучшение эпидемиологической ситуации в столице и снижение уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Так, по словам Раковой, по сравнению с показателем прошлых семи дней за последнюю неделю их число сократилось на 11%.

«Это позволяет нам обратно перепрофилировать еще 10 ковидных стационаров», — приводит слова заммэра ее пресс-служба.

Речь идет о возращении к обычному режиму работы больницы № 17, Морозовской больницы, городской больницы имени Е.О. Мухиной, научно-практического центра имени А.С. Логинова, научно-практического центра борьбы с туберкулезом, а также двух корпусов первого МГМУ имени И.М. Сеченова, центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», медико-санитарной части МВД, больницы РАН и научно-клинического центра ФМБА.

Перед возвращением к штатному режиму работы в этих медучреждениях пройдет специализированная санитарная обработка, а их персонал сдаст тесты на COVID-19, подчеркнула заммэра.

Вместе с этим, как отметила Ракова, временные мобильные госпитали на территории 11 стационаров перестанут принимать пациентов с коронавирусом.

Накануне Ракова сообщила, что в столице почти 175 тыс. горожан старше 60 лет уже сделали прививку от коронавируса.

29 января московский градоначальник Сергей Собянин заявил, что резервные госпитали, открытые в городе для лечения больных коронавирусной инфекцией, будут работать до следующего осенне-зимнего периода. На тот момент, в городе было загружено менее 10 тыс. коек, предназначенных для заболевших COVID-19, уточнял мэр.

На сегодняшний день в городе, по данным портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 935 355 случаев инфекции, скончались 13 634 человека, выздоровели 829 844 пациента.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021