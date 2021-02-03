Гергиев поздравил с 15-летием петербургский Дом музыки

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев 3 февраля поздравил с 15-летним юбилеем санкт-петербургский Дом музыки.

«В 1990-е годы гастроли по России были огромной редкостью. Я прекрасно помню, что после юбилейных концертов Кировского театра в 1983 году мы ждали выступлений в Москве и других городах почти по 15 лет. С появлением Дома музыки регионы России получили замечательную возможность слушать молодых исполнителей гораздо чаще», — приводит телеканал РЕН ТВ слова Гергиева.

Он отметил, что артисты Дома музыки выступают с сольными камерными концертами как в России, так и за рубежом.

Кроме того, по словам Гергиева, художественный руководитель Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин поддерживает молодых музыкантов и предоставляет им возможности работать с лучшими педагогами.

Отмечается, что Дом музыки стал своеобразным знаком качества в музыкальном мире. Даже во время пандемии коронавируса он продолжал работать онлайн-режиме, собрав более 600 тыс. просмотров. На данный момент здесь снова отбирают солистов на апрельские мастер-классы в Ялте.