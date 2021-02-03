Москвичам пообещали морозную погоду без осадков в выходные

Морозная погода без осадков ждет москвичей в предстоящие выходные. Об этом в среду, 3 февраля, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные дни погоду будет определять гребень холодного Арктического антициклона, поэтому погода у нас будет с переменной облачностью, без осадков и довольно морозная», — пояснила она в беседе с «РИА Новости».

Так, ночью в субботу ожидается от –15 до –17 градусов, днем — от –12 до –14. Данные показатели ниже климатической нормы на 6–7 градусов, подчеркнула метеоролог.

В ночь на воскресенье температура опустится ниже –20 градусов, днем прогнозируется от –14 до –19. Также в столице ожидается холодный северо-западный ветер.

Солнце же, по словам синоптика, может показаться в воскресенье, 7 февраля, этот день будет более комфортным, чем субботний.

Ранее в этот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила, что в Москву 3 февраля придет метель. Синоптик добавила, что в столице может выпасть до 11% месячной нормы осадков.

В свою очередь ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей в феврале ожидает в несколько раз больше солнечных дней, чем предусматривает норма для этого времени года.