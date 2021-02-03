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В МИДе оценили возможность введения Западом новых санкций против России

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Соединенным Штатам не нужен конкретный повод для введения санкций против России, так как они всегда их придумывают. Об этом заявила 2 февраля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Новая реальность: как условный срок Навального подошел к концу
Дважды судимый блогер почти на три года отправлен судом в колонию по делу о мошенничестве шестилетней давности

«Им нужен любой повод. Если он есть, они его достанут из самого темного угла, если его нет — они его придумают или создадут. Это тактика, которая была в 2020 году, в 2016 году, в 2011 году», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Она подчеркнула, что ответные меры на вводимые против России санкции нужны, но Москва будет делать это обдуманно.

Накануне американский сенатор-республиканец Митт Ромни сообщил, что в ближайшее время будет подготовлен законопроект, который предусматривает санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

В тот же день также глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал власти РФ отпустить Навального.

Ранее Захарова заявила, что странам Запада, призывающим освободить Навального, следует не вмешиваться во внутренние дела РФ, а заниматься своими проблемами. Она обратила внимание на то, что заявления западных политиков посыпались практически сразу после оглашения приговора блогеру. При этом все эти заявления «как под копирку написаны».

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии около 2 лет и 8 месяцев. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.

Представитель ФСИН во время процесса заявил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма.

Однако ФСИН указывал на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

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