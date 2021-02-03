ФАС возбудила дело в отношении Ростуризма из-за конкурса грантов

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Ростуризма из-за вероятных нарушений в ходе конкурса на получение грантов для развития внутреннего туризма. Об этом ведомство пишет в среду, 3 февраля, на своем официальном сайте.

«ФАС России возбудила дело в отношении федерального агентства по туризму. Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях Ростуризма при проведении конкурса на получение грантов для развития внутреннего и въездного туризма. Об этом говорилось, в том числе, в заявлениях хозяйствующих субъектов, которые поступили в ФАС России и Генеральную прокуратуру РФ», — говорится в заявлении.

Речь идет о конкурсе, который Ростуризм проводил осенью 2020 года. В рамках состязания ведомство отобрало лучшие общественные и предпринимательские инициативы для развития внутреннего и въездного туризма. По оценке ФАС, в ходе проведения мероприятия были допущены нарушения антимонопольного законодательства в части процедуры проведения конкурсного отбора.

«Действия Ростуризма при проведении конкурса могли привести к ограничению конкуренции, поэтому ФАС приняла решение о возбуждении дела», — указала начальник управления контроля социальной сферы, торговли и непроизводственных услуг ФАС России Надежда Шаравская.

В свою очередь в пресс-службе Ростуризма «Интерфаксу» заявили, что грантовая программа отвечает всем требованиям прозрачности и открытости.

«За основу был взят механизм, который повсеместно используется другими ведомствами в самых различных отраслях и сферах деятельности и доказал свою эффективность. На конкурс пришло более 4 тысяч предпринимателей, что свидетельствует об отсутствии дискриминационных условий, а заявки оценивало более 100 независимых экспертов по самым различным критериям», — заверили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Ростуризме подчеркнули, что установленный срок приема заявок (с 22 сентября по 8 октября) был достаточным для подготовки документов и подачи заявок для участия в конкурсе.

13 ноября 2020 года Ростуризм подвел итоги конкурса предпринимателей на получение грантов для реализации проектов в сфере туризма. Правительство РФ выделило на развитие проектов 1,2 млрд рублей.