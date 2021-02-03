Мужчину ранили ножом в сердце в центре Москвы

В центре Москвы мужчину ударили ножом в сердце. Об этом в среду, 3 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

ЧП произошло в понедельник, 1 февраля, на Старой Басманной улице в районе дома 6, строение 3. Пострадавший получил ранение во время застолья в одной из бытовок, где распивал алкоголь вместе с приятелем. Между мужчинами вспыхнула ссора, в результате чего 52-летний приятель нанес 56-летнему потерпевшему удар ножом в область сердца. После этого злоумышленник скрылся, отмечает телеканал «360».

Мужчина сумел добраться до ближайшего продуктового магазина, сотрудники которого вызвали скорую помощь. В настоящее время пострадавший находится в больнице без сознания, врачи оценивают его состояние как тяжелое. У мужчины диагностировали колото-резаное ранение груди, внеплевральное ранение сердца, гемоперикард, пишет «РИА Новости».

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает агентство городских новостей «Москва».

1 февраля сообщалось, что в Московской области очевидцы помогли полицейским задержать мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на сотрудницу круглосуточного ларька.