Депутаты правящей партии заблокировали трибуну рады перед выступлением оппозиции

На Украине депутаты правящей президентской партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной рады перед началом пленарного заседания в среду, 3 февраля, трансляция ведется на сайте парламента.

Около 30 парламентариев президентской партии встали у трибуны. Таким образом они пресекают возможность выступления с трибуны депутатам от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Ожидается, что депутаты от ОПЗЖ выступят с заявлением против введенных накануне санкций в отношении ряда оппозиционных украинских телеканалов.

В среду украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа президента страны Владимира Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими. Глава политсовета партии Виктор Медведчук заявил, что решение президента Украины является незаконным.

Сопредседатель партии Вадим Рабинович сообщил о намерении ОПЗЖ инициировать процедуру импичмента Зеленского после решения о санкциях в отношении. телеканалов.