Очаг псевдотуберкулеза выявили в школе-интернате в Томской области

Томское управление Роспотребнадзора обнаружило очаг псевдотуберкулеза, острого инфекционного заболевания, в школе-интернате в Бакчарском районе Томской области, где отравились 30 детей. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила ТАСС представитель ведомства.

Ранее Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления детей. Также в учреждении проводилась санитарная обработка.

По данным главы Бакчарского района Сергея Реверы, порядка 30 учеников Крыловской школы-интерната получили отравление неделю назад. Как уточнялось, все дети находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

В школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

Накануне сообщалось, что более 50 человек отравились водопроводной водой в Красноярске. Прокуратура города начала проверку информации об отравлении людей водой в жилых домах одного из районов города.