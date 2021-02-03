В Минске назвали ожидаемые сроки получения второго транша госкредита РФ

Глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что Минск рассчитывает в первом полугодии 2021 года получить второй транш госкредита от России в объеме $500 млн.

«В целом определено, что он (второй транш госкредита РФ. — Ред.) придет в этом году. Пока планово настраиваемся на его получение в первом полугодии», — приводит его слова агентство «БелТА».

Договоренность о предоставлении Белоруссии кредита на $1,5 млрд была достигнута 14 сентября на переговорах российского лидера Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко в Сочи.

Тогда глава Белоруссии подчеркнул, что речь идет не о новом кредите, а о рефинансировании старого. Согласно прежним договоренностям, возврат средств был запланирован на 2020 год, однако Лукашенко всё же договорился о переносе сроков.

В свою очередь глава Министерства финансов России Антон Силуанов уточнил, что предоставлении Минску кредита произойдет в два этапа. Белоруссия получит $1 млрд в 2020 году и $500 млн — в 2021-м. В 2020 году половину кредита ($500 млн) предоставят по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а вторая половина будет обеспечена при помощи межгоскредита.

16 октября ЕФСР перечислил Белоруссии $500 млн кредита. В середине декабря Лукашенко сообщил, что $200 млн были взяты из этого кредита для погашения долга перед Россией за природный газ.