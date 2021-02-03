В Москве завершили реставрацию скульптур на площади Гагарина

Скульптуры на башенках жилых домов на площади Гагарина отреставрировали и вернули на их прежние места. Об этом сообщил в своем блоге во вторник, 3 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что площадь Гагарина — это знаковое место Москвы. Там находятся известный памятник первому в мире космонавту, одноименная станция Московского центрального кольца, Третье транспортное кольцо, Российская академия наук.

Кроме того, там же расположены два полукруглых дома-близнеца, которые обрамляют парадный въезд в центр столицы. Эти два здания украшены восемью парными фигурами воинов-победителей и их подруг на башенке первого дома, и такие же парные скульптуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров расположены на втором доме.

«Несколько недель назад победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения истори­ческого облика нашего любимого города», — заявил Собянин.

Он добавил, что скульптуры простояли там почти 70 лет и откладывать реставрацию больше было нельзя, в итоге в 2018 году специалисты приступили к работе, на которую ушло более двух лет.

В январе стало известно, что реставрацию памятника полководцу Александру Суворову завершили в Москве. В частности, специалисты перебрали гранитную облицовку постамента скульптуры и пушек, очистили поверхности бронзы и гранита от загрязнений, докомпоновали сколы и загерметизировали швы, провели консервацию бронзы и уплотнили патин.