В Госдуме назвали «отравой» советы Госдепартамента США

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал призывы Вашингтона освободить блогера Алексея Навального. На эту тему парламентарий высказался в среду, 3 февраля.

«Пусть раздают свои советы более внимательным слушателям, например Украине, там им с открытым ртом внимают. Они уже насоветовали, что страна потеряла 30% территории, должна всему миру, и просвета не видно», — сказал Бальбек в беседе с агентством «РИА Новости».

По его словам, Госдепартамент США постоянно выдвигает России неприемлемые требования, например отдать Крым.

«Теперь вот организатора массовых беспорядков выпустить. А чего ж они тогда своих дебоширов после штурма Капитолия в тюрьму сажают? То есть у нас можно драться с полицией, а у них это преступление», — отметил депутат.

Он добавил, что советы от американского Госдепа являются «отравой для любой страны».

Ранее, 2 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что странам Запада, призывающим освободить Навального, следует не вмешиваться во внутренние дела РФ, а заниматься своими проблемами.

Также Захарова прокомментировала возможные санкции со стороны западных стран из-за решения суда. По ее словам, Запад всегда найдет причину для рестрикций.

Накануне столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

Судья также постановила засчитать блогеру проведенный под домашним арестом год. Таким образом, он проведет в колонии общего режима около двух лет и восьми месяцев. Защита Навального заявила о намерении обжаловать приговор.

Представитель ФСИН во время процесса заявил, что ведомство долгое время не ходатайствовало о замене условного срока на реальный, руководствуясь принципами гуманизма.

Однако ФСИН указывал на многочисленные нарушения правил надзора Навальным. Блогер должен был регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию, однако пропускал регистрацию. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.