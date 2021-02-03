Петербургский Дом музыки отмечает 15-летие

В Северной столице 15-летний юбилей отмечает Санкт-Петербургский дом музыки. Для юных талантов здесь созданы все условия, причем на мировом уровне — такого больше не встретишь ни в одной стране.

Алексеевский дворец похож средневековые французские замки. Его построили для великого князя, а после революции он был и домом пионеров, и автошколой. И к началу 21 века находился в плачевном состоянии. Второе рождение он получил, когда дворец отдали Дому музыки.

Художественный руководитель учреждения Сергей Ролдугин сумел убедить всех, что нужно создать нечто принципиально новое, своего рода инкубатор для талантов, где есть и опытные педагоги, и гастроли, и лучшие инструменты. Причем всё это должно быть бесплатным.

«Вы знаете, дело в том, что когда ты чего-то добился в жизни, ты оглядываться и думаешь… Вспоминаешь, чего бы тебе хотелось, когда у тебя ничего не было… Мы хотим одного и того же. Во-первых, внимания, во-вторых, поддержки», — уверен Ролдугин.

Дом музыки — это более 4 тыс. выступлений по всему миру: Европа, Азия, Африка, Северная и Южная Америка. Художественный руководитель Сергей Ролдугин регулярно выходит на сцену вместе с молодыми музыкантами. Поэтому солисты Дома музыки сегодня нарасхват.

Дом музыки стал своеобразным знаком качества в музыкальном мире. Даже во время пандемии коронавируса он продолжал работать онлайн, собрав более 600 тыс. просмотров. Теперь здесь снова отбирают солистов на апрельские мастер-классы в Ялте.