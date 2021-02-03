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Депутаты правящей партии заблокировали трибуну рады перед выступлением оппозиции

У здания парламента в Ереване начались задержания протестующих

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В Ереване в среду утром полиция начала задерживать оппозиционных активистов. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий 3 февраля.

Оппозиционное «Движение спасения родины» в Армении, объединяющее около 20 политических партий, добивающихся отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, протестует против внеочередного заседания законодательного органа, в повестку которого включен проект поправок в Судебный кодекс. Проект является инициативой правящей фракции «Мой шаг».

Правительство республики в связи с поправками предлагает увеличить количество судей первой инстанции на 17 человек, из них восемь — в Ереване.

Как сообщает News.am, протестующие попытались перекрыть проспект Баграмяна у здания парламента. Один из задержанных — представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

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Оппозиция считает, что нововведения направлены на подавление оппозиционной активности и судебное преследование неугодных властям лиц.

Такого мнения придерживается и глава молодежного крыла Республиканской партии Армении (РПА) Айк Мамиджанян. Он заявил журналистам, что бороться с инакомыслием власти решили самым легким путем — «путем посадок», отмечает «Спутник Armenia».

После подписания армянским премьер-министром Николом Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе в Ереване периодически проходят протесты с требованием его отставки. Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития.

Соглашение предусматривает в том числе передачу Арменией Азербайджану контроля над рядом районов и расположение военных Еревана и Баку на уже ранее занятых позициях.

Оппозиция считает действия премьера предательством и капитуляцией. Активисты врывались в здание армянского парламента и требовали отставки главы кабмина.

Как стало известно 26 января, граждане, которые ворвались в здание правительства страны 10 ноября, похитили оттуда дипломатический паспорт премьер-министра.

28 января протестующие в очередной раз собрались возле здания правительства в Ереване, произошла потасовка с полицией, правоохранители задерживали демонстрантов. Участники акции пытались штурмовать здание Генпрокуратуры и требовали ареста Пашиняна.

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