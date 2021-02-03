Депутат фракции «Слуга народа» назвал странными санкции против телеканалов

Решение о введении санкций против народного депутата Тараса Козака и его телеканалов при голосовании на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) является странным и требует объяснений. Такое мнение в среду, 3 февраля, выразил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

При этом он подчеркнул, что единственным результатом закрытия любого СМИ оказывается рост его популярности. В пример он привел свою борьбу с попытками закрытия оппозиционного телеканала ТВі, якобы имевших место быть во времена руководства бывшего президента страны Виктора Януковича.

«За несколько месяцев телеканал стал из никому неизвестного главным информационным каналом страны. Знаю точно — единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ — рост его популярности. Странное решение СНБО, требующее объяснений», — написал Гетманцев в своем Facebook.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда украинских телеканалов. В частности, ограничения касаются телерадиокомпании «112 Украина», ее региональным каналам «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также к компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

При этом 17 из 19 членов СНБО поддержали это решение, один воздержался, еще один — находился в командировке. В то же время для принятия СНБО решения необходимо, чтобы его поддержали не менее 2/3 ее состава. Кроме того, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.

В среду украинские телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после указа Зеленского о применении к ним санкций. Программы телеканалов доступны для просмотра только на видеохостинге YouTube.

В свою очередь телеканалы расценили указ главы государства о введении против них санкций, как «политическую расправу над неугодными СМИ», пишет «Газета.ру».

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвали санкции против телеканалов Украины и депутата Верховной рады актом узурпации власти и попыткой расправы над инакомыслящими.