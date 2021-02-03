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В ЦБ заявили об отсутствии проблем для экономики из-за роста госдолга России

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Наращивание госдолга России во время пандемии в 2020 году не принесет проблем для экономики. Об этом заявила в среду, 3 февраля, директор департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизавета Данилова.

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Она отметила, что на поддержку российской экономики власти выделили из бюджета около 9% ВВП. Таким образом, государство вошло в пятерку стран-лидеров по объему принятых стимулирующих мер. Вместе с тем Минфину ради этого пришлось занять рекордный объем денег, что привело к росту госдолга до 20% ВВП.

«У нас достаточно устойчивая ситуация с государственными финансами, с макроэкономической точки зрения мы проблем не видим», — сказала Данилова в разговоре с «РИА Новости».

Она добавила, что в настоящее время уровень госдолга России намного меньше, чем в других странах.

В докладе «Бюджетный вестник» Международного валютного фонда, опубликованном 28 января, отмечалось, что в конце 2020 года общий суверенный государственный долг всех стран достиг 98% мирового ВВП, пишет «Газета.ру».

В начале января премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления экономики исполняется.

В декабре 2020 года зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Известиям» напомнил, что прямая покупка госдолга и прямое кредитование правительства запрещено законом о Центральном банке для обеспечения независимости денежно-кредитной политики.

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