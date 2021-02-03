СК возбудил дело по факту ДТП с тремя погибшими полицейскими в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Крыму, в результате которого погибли три сотрудника полиции. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

ДТП произошло 2 февраля в Кировском районе Крыма, пишет НСН. Служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный, направлялся в следственный изолятор в Симферополе. На дороге Кировское — Приветное произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda Fabia под управлением местного жителя, пишет телеканал «Звезда». В результате трое правоохранителей скончались на месте, еще один сотрудник полиции, подследственный и водитель Skoda получили травмы, пишет RT. Они были госпитализированы в Кировскую ЦРБ.

Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель Skoda объезжал движущегося в попутном направлении велосипедиста и выехал на полосу встречного движения.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в производство управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, пишет сайт kp.ru.

Также после ДТП прокуратура Крыма организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Руководитель Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко сообщил ТАСС, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У них зафиксированы множественные травмы, включая переломы.

1 февраля в Самарской области суд арестовал водителя грузовика после ДТП, в котором погибли 12 человек. Расследование передано в центральный аппарат СК.