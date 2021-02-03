Прямой эфир
Общество
В Москве около 80 тыс. человек сдадут ЕГЭ в 2021 году
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели 3 февраля
Мир
Трижды победившая рак девушка скончалась от COVID-19
Общество
Риелторы отметили рост числа проблемных квартир на рынке
Мир
Байден отменил несколько указов Трампа в сфере миграционной политики
Мир
Мощное землетрясение зафиксировали в Тихом океане у острова Пасхи
Мир
Спикер рады отказался поддержать введение санкций против украинских телеканалов
Мир
Пушков заявил о желании националистов Украины начать войну с Россией
Общество
«Росконтроль» оценил качество печенья с топленым молоком

СК возбудил дело по факту ДТП с тремя погибшими полицейскими в Крыму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в Крыму, в результате которого погибли три сотрудника полиции. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

«Наши водители ездят иначе»: ГИБДД рассказала о правилах обгона зимой
О чем следует помнить на зимней дороге

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

ДТП произошло 2 февраля в Кировском районе Крыма, пишет НСН. Служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников полиции и один подследственный, направлялся в следственный изолятор в Симферополе. На дороге Кировское — Приветное произошло лобовое столкновение с автомобилем Skoda Fabia под управлением местного жителя, пишет телеканал «Звезда». В результате трое правоохранителей скончались на месте, еще один сотрудник полиции, подследственный и водитель Skoda получили травмы, пишет RT. Они были госпитализированы в Кировскую ЦРБ.

Предварительно установлено, что столкновение произошло, когда водитель Skoda объезжал движущегося в попутном направлении велосипедиста и выехал на полосу встречного движения.

Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в производство управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, пишет сайт kp.ru.

Также после ДТП прокуратура Крыма организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Руководитель Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко сообщил ТАСС, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. У них зафиксированы множественные травмы, включая переломы.

1 февраля в Самарской области суд арестовал водителя грузовика после ДТП, в котором погибли 12 человек. Расследование передано в центральный аппарат СК.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021