В Совфеде назвали возможное условие возвращения Ирана к СВПД

Возвращение Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) зависит от готовности США в приоритетном порядке снять санкции с Тегерана. Такое мнение выразил в беседе с «РИА Новости» первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в среду, 3 февраля.

Он отметил, что если обе страны выполнят первоначальные условия ядерной сделки, соглашение возобновится и это поприветствуют остальные его участники.

Джабаров напомнил об условии Ирана по возвращению к сделке — со страны должны снять все незаконно введенные санкции.

«Пойдут ли на это американцы, я не знаю», — заключил сенатор.

Накануне на брифинге представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США готовы к возвращению к ядерной сделке с Ираном, если Тегеран сделает то же самое. Прайс отметил, что Вашингтон пока не контактировал с иранской стороной после инаугурации президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Он добавил, что это вряд ли произойдет, пока страна не посоветуется с союзниками.

США при администрации бывшего президента Дональда Трампа вышли из СВПД в 2018 году и вновь ввели санкции в отношении Ирана. Документ с Ираном подписали в 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция. Целью договора было преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

Впоследствии Иран сообщил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым 26 января заявил, что Тегеран полностью вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки, после того как Вашингтон снимет санкции с Ирана. Он напомнил, что с 21 по 23 февраля иранские власти собираются положить конец выполнению дополнительного протокола (МАГАТЭ).

На следующий день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках СВПД, после чего американская сторона оценит его шаги и решит, возвращаться ли в это соглашение.