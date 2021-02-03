Мощное землетрясение зафиксировали в Тихом океане у острова Пасхи

Землетрясение зафиксировано в акватории Тихого океана в 1480 км от города Анга-Роа на острове Пасхи (территория Чили). Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Алтае-Саягский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По оценке Геологической службы США, подземный толчок имел магнитуду 6,9. Такая интенсивность классифицируется как «разрушительная».

В Алтае-Саянском филиале уточнили, что землетрясение произошло в 08:24 мск, его эпицентр имел координаты -36,22 градуса южной широты и -97,86 градуса западной долготы.

Два дня назад сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в море рядом с Курильскими островами и Сахалином. Магнитуда подземных толчков составила от 3,2 до 4,7.