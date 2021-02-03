ЦБ выступил за сворачивание льготной ипотеки

Льготную ипотеку могут продлить, но лишь в некоторых регионах. В Центробанке считают, что программу следует сворачивать. Проект будет работать в регионах с проблемами в жилищной сфере недвижимости, сообщает телеканал «Известия». В ЦБ отмечают, что в дальнейшем льготный кредит на квартиры приведет к избыточным рискам. Кроме того, программа стимулирует рост цен на жилье. Ипотеку под 6,5% ввели на фоне пандемии. Мера должна была поддержать строительную отрасль. На первичном рынке квартиры купили около 350 тыс. семей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.