Пользователи Instagram смогут восстановить недавно удаленный контент

В приложении Instagram появилась новая функция. Пользователи могут восстановить недавно удаленный контент. Например, сториз позволят вернуть в течение суток, передает телеканал «Известия». Посты будут храниться до 30 дней. Для окончательной очистки блога потребуется верификация. Таким образом соцсеть противодействует хакерам. Мошенников лишат возможности безвозвратно удалять публикации.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.