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Пушков заявил о желании националистов Украины начать войну с Россией
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Пушков заявил о желании националистов Украины начать войну с Россией

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Украинские националисты хотят развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО. Об этом написал на своей странице в Twitter сенатор Алексей Пушков в среду, 3 февраля.

Ранее, 29 января, президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу HBO обратился к президенту США Джо Байдену и поинтересовался, почему Украина до сих пор не входит в НАТО. Он отметил, что надеется на помощь Вашингтона в «трагической ситуации» в Крыму и в Донбассе. Запись беседы доступна на странице телеканала на YouTube.

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«Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — считает Пушков.

Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в конституции Украины стремление вступить в Евросоюз и НАТО в качестве основных целей внешней политики.

В июне 2020 года страна стала шестым партнером альянса с расширенными возможностями вместе с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией.

В конце января этого года верховная рада приняла законопроект, который позволяет иностранным военным дислоцироваться на территории Украины в этом году для участия в международных учениях.

Согласно украинскому законодательству, в стране не разрешается размещение иностранных военных баз. Заграничные войска каждый раз допускаются на территорию республики специальным законом по представлению президента.

В начале декабря власти Украины заявляли о планах проводить больше совместных учений с НАТО на своей территории.

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