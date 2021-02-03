Жители Подмосковья смогут предложить идеи по борьбе с пробками

Жители Московской области смогут предложить свои идеи по борьбе с пробками в регионе, приняв участие в онлайн-опросе портала «Добродел». Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Так, горожане смогут рассказать о самых загруженных дорогах и помочь определить причины возникновения заторов. Опрос будет проходить до 30 июня, пишет RT.

По словам вице-губернатора региона Игоря Трескова, власти ведут борьбу с «глупыми» пробками, которые возникают, если, например, неправильно выстроен сигнал светофора или нужно построить правый поворот, а где-то установить знаки, отмечает телеканал «360».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на прошедшей 1 февраля видеоконференции с главами округов отметил, что задача властей заключается в решении проблем со всеми видами пробок. В частности, речь шла о том, что где-то нужна новая инфраструктура, а где-то следует прислушаться к советам местных жителей.

«Приступили к подробному анализу так называемых глупых пробок. Это решение, которое мы сможем с незначительными затратами оперативно устранить», — добавил Воробьев.

На портале «Добродел» можно будет внести личные предложения по борьбе с пробками в своих городах, пишет НСН.

3 февраля столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале предупредил о пробках в восемь баллов вечером в среду.