Спад в экономике РФ ниже, чем во многих странах

Журналисты и эксперты Bloomberg считают, что спад в российской экономике оказался меньше, чем во многих странах. Одна из причин — отказ от второго карантина, передает телеканал «Известия». Хуже всего экономическая ситуация была в первые полгода 2020-го. Аналитики ждали снижения российского ВВП на 3,7%. Показатель в прошлом году сократился на 3,1%. Для сравнения: падение ВВП в еврозоне может составить 7,3%. В этом году экономисты ждут роста экономики РФ на 3%.

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