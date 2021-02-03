США упрекнули Турцию в подрыве сплоченности НАТО

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Турция подрывает сплоченность НАТО. Администрация обеспокоена планами Анкары по приобретению российских систем с-400, передает телеканал «Известия». Советник Байдена обсудил покупку с представителем Эрдогана. Салливан отметил, что лидер США намерен выстроить с Турцией конструктивный диалог. Белый дом планирует расширить сферы сотрудничества.

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