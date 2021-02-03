Прямой эфир
Общество
В Москве около 80 тыс. человек сдадут ЕГЭ в 2021 году
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели 3 февраля
Мир
Трижды победившая рак девушка скончалась от COVID-19
Общество
Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов вечером 3 февраля
Мир
В Китае число интернет-пользователей превысило 989 млн человек
Общество
СК завершил следствие по делу мэра Томска Ивана Кляйна
Общество
Адвокат предупредил о способе лишения жилья без ведома хозяина
Мир
Названы сроки начала движения по железнодорожному мосту из России в Китай
Общество
Суд оставил в силе приговор экс-мэру Петропавловска-Камчатского за взяточничество

США упрекнули Турцию в подрыве сплоченности НАТО

0
Выделить главное
вкл
выкл

Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Турция подрывает сплоченность НАТО. Администрация обеспокоена планами Анкары по приобретению российских систем с-400, передает телеканал «Известия». Советник Байдена обсудил покупку с представителем Эрдогана. Салливан отметил, что лидер США намерен выстроить с Турцией конструктивный диалог. Белый дом планирует расширить сферы сотрудничества.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021