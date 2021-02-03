В России за сутки зафиксировали 16 474 новых случая COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 16 474 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил в среду, 3 февраля, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших — в Санкт-Петербурге (1916), Москве (1545) и Московской области (773).

За минувшие сутки было зафиксировано 526 летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19. Полностью выздоровели 24 822 человека.

Общее число случаев COVID-19 с начала распространения коронавируса увеличилось до 3 901 204. Зарегистрировано 3 365 367 выздоровевших, скончались 74 684 человека.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что в регионах свободно более трети больничных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Министр также напоминал, что пожилые люди должны проходить вакцинацию в приоритетном порядке.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность лекарства составила 100%.

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