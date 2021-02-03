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Дома и больница остались без воды из-за промерзшего водопровода в ЕАО

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В поселке Теплоозерск в Облученском районе ЕАО без воды остались 37 жилых домов и Теплоозерская центральная районная больница. Причина —авария на водопроводе. Произошло промерзание системы холодного водоснабжения.

Как пишет ИА EAOMedia, руководство поселка не смогло самостоятельно устранить проблему и на протяжении нескольких дней замалчивало ее.

По поручению главы Облученского района на место отправился замглавы по вопросам ЖКХ Евгений Исаков. К устранению последствий аварии подключился управляющий Теплоозерским цементным заводом, депутат районного собрания Евгений Сысоев. Он выделил бригаду ремонтников и предоставил необходимую технику.

В Карелии в поселке Рыбачеостровск 10 января произошло аварийное отключение воды из-за промерзания труб. Без воды остались девять жилых домов, школа и центр помощи детям. В городе был введен режим ЧС.

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