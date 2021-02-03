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В Москве около 80 тыс. человек сдадут ЕГЭ в 2021 году

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Около 80 тыс. человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Москве в нынешнем году. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки столицы.

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«В Москве завершилась регистрация на участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Около 80 тыс. человек зарегистрировались на участие в государственной итоговой аттестации 2021 года», — сообщили «РИА Новости» в департаменте.

Уточняется, что среди них более 68 тыс. выпускников школ этого года и около 12 тыс. выпускников прошлых лет.

Экзамены в 2021 году пройдут в два периода: основной и дополнительный. Проведение основного периода запланировано с 25 мая по 2 июля, дополнительного — с 12 по 17 июля.

В пресс-службе подчеркнули, что при организации проведения экзаменов будут соблюдены все противовирусные меры.

25 декабря 2020 года стало известно, что досрочный период проведения единого государственного экзамена в 2021 году отменяется в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Кроме того, было отменено проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.

Министр просвещения России Сергей Кравцов 27 января сообщал, что в 2021 году ЕГЭ будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы. Он пояснял что, те выпускники, кто не планирует поступать в вузы, будут сдавать только русский язык и математику в своих школах.

Также 27 января сообщалось, что Росздравнадзор в 2021 году не намерен менять процедуру проведения ЕГЭ в связи с введенными еще в 2020 году противоэпидемиологическими санитарными мерами. Для сдачи экзамена по-прежнему потребуются перчатки и дезинфекция.

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