Синоптики предупредили москвичей о метели 3 февраля

Облачная погода, снег и метель ожидают москвичей в среду, 3 февраля. Температура воздуха в столице опустится до минус 6 градусов, рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Она уточнила, что синоптики ожидают выпадения около 3–4 мм осадков, при этом норма февраля составляет 36 мм, пишет «РИА Новости».

Синоптик добавила, что в столице может выпасть до 11% месячной нормы осадков.

1 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичей в феврале ожидает в несколько раз больше солнечных дней, чем предусматривает норма для этого времени года.

Такую тенденцию метеоролог объяснил тем, что на фоне аномальных морозов высокий фон атмосферного давления будет рвать облака и увеличивать тем самым количество солнечных дней.