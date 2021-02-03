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Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов вечером 3 февраля

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Пробки вечером 3 февраля в Москве могут достичь восьми баллов, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

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Согласно опубликованной инфографике, утром и днем ожидаются пробки до пяти баллов.

Дептранс также предупреждает о затрудненном движении на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем, на Ленинском проспекте и внутренней стороне МКАД от 28 км до 40 км.

«В эти минуты очень быстро растет пробка на внутренней стороне ТТК перед Гагаринским тоннелем. Напротив съезда на Ленинский проспект столкнулись две машины и перекрыли левый ряд и среднюю полосу. Проезд серьезно ограничен, затор стоит от Автозаводского моста», — отмечается в сообщении.

Еще одна пробка образовалась на внутренней стороне МКАД на юге. Длина заторов — 61 км.

2 февраля сообщалось, что в ночь со вторника на среду ожидается ухудшение погоды из-за тумана, изморози и гололедицы. Утром в среду в Москве и Подмосковье был объявлен «желтый» уровень погодный опасности.

В связи с этим автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

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