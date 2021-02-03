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Эксперты оценили политическое будущее Трампа

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Эксперты РБК 3 февраля оценили возможность возвращения в политику бывшего президента США Дональда Трампа.

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В ходе своего президентства Трамп смог создать базу поддержки, что может позволить ему использовать ресурсы Республиканской партии, считает профессор государственного управления в Брауновском университете Джеймс Морон.

По его словам, поддержка экс-президента в будущем способна обеспечить республиканцам победу в тех округах, где велико число его сторонников.

При этом Морон уверен, что у Трампа не получится создать третью политическую силу в стране.

«Существующие правила, в том числе мажоритарная избирательная система, не дадут этому произойти. Кандидат от третьей партии ни разу не смог приблизиться к тому, чтобы завоевать президентское кресло на выборах. За последние 20 лет у нас не было даже ни одного губернатора от третьей партии», — пояснил политолог.

В то же время Морон считает открытым вопрос участия Трампа в президентской гонке 2024 года, когда ему будет 78 лет, как и нынешнему главе государства Джо Байдену.

Профессор права в Юридической школе Бостонского колледжа Кент Гринфилд согласился с этим, также выразив сомнение, что сенат США сможет набрать нужное количество голосов, чтобы вынести экс-президенту импичмент в феврале.

«Представляется, что в пользу признания Трампа виновным готовы выступить только 55 сенаторов, а для этого требуется 66 голосов», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, профессор права в Университете Колорадо Пол Кампос считает, что процедура рассмотрения импичмента в любом случае не лучшим образом скажется на репутации Трампа, учитывая, что бывший американский лидер лишился юридического иммунитета после ухода из Белого дома и столкнется с рядом уголовных и гражданских дел.

28 января Дональд Трамп провел встречу с лидером республиканского меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти, на которой обсуждались намерения республиканцев вернуть себе контроль над нижней палатой конгресса США на промежуточных выборах в 2022 году.

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