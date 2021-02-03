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Трижды победившая рак девушка скончалась от COVID-19

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Семнадцатилетняя Эспен Дик из американского города Канзас-Сити, штат Миссури, трижды победила рак и скончалась от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил телеканал 10 WAVY.

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В четырехлетнем возрасте у Дик диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Девочка на протяжении четырех лет проходила химиотерапию, ей сделали пересадку костного мозга. Несмотря на неутешительный прогноз медиков, организм ребенка справился с тремя формами онкологии.

В ноябре 2020 года у школьницы диагностировали коронавирусную инфекцию. Она была госпитализирована перед Рождеством и с тех пор находилась в реанимации, где была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Девушка скончалась 30 января.

Отец Эспен рассказал, что коронавирус оказался намного хуже онкологического заболевания.

Накануне стало известно, что от COVID-19 скончался столетний британский ветеран сэр Томас Мур, собравший во время первого карантина в Великобритании £38,9 млн для помощи Национальной службе здравоохранения (NHS).

Мура доставили в больницу с COVID-19 в конце января, некоторое время он проходил лечение от пневмонии, на прошлой неделе тест на коронавируса дал положительный результат.

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