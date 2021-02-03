Тигрицу-людоеда ликвидировали в Хабаровском крае

В Ванинском районе Хабаровского края застрелили тигрицу-людоеда. Ее отлавливали с 9 января, когда она загрызла человека возле зимовья в верховье реки Буту.

Таким образом, мероприятия по отлову и изъятию опасного хищника из природы продолжались в течение трех недель. Они проводились в соответствии с разрешением, выданным Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Тигрицу отстрелили 31 января в 200 м от метеостанции «Мопау», когда она попыталась напасть на сотрудника регионального министерства природных ресурсов. Пострадавших среди людей нет.

Возраст тигрицы был около 4 лет, а размер пятки передней лапы – 9,5 см, пишет ИА AmurMedia.

В середине декабря 2020 года в Приморском крае отловили тигрицу, которая заходила в села в Дальнереченском районе и нападала там на собак. Ее поймали в окрестностях села Ясная Поляна, когда она снова напала на собаку.