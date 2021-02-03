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Эксперт объяснил возможное смягчение санкций США по «Северному потоку – 2»

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил сообщения о возможном отказе Соединенных Штатов от санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». На эту тему эксперт высказался в беседе с НСН 2 февраля.

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По его мнению, новый президент США Джо Байден хочет улучшить отношения с Германией и Европой. Кроме этого, американской администрации уже понятно, что проект так или иначе будет реализован.

«Тем более понятно, что проект все равно будет реализован — просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление», — сказал Пикин.

Он также считает, что интересы Украины в переговорах по строительству газопровода на самом деле мало интересуют США.

«По большому счету, прохождение газа через Украину больше нужно европейцам, чем американцам, потому что за счёт этих выпадающих расходов и можно было субсидировать какие-то деньги. А американцам, наоборот, – чем беднее Украина, тем проще на неё влиять», — пояснил эксперт.

Накануне газета Handelsblatt сообщила, что США готовы начать диалог о снятии санкций с газопровода при условии, что германская сторона представит предложения, которые устранят опасения Вашингтона относительно проекта.

В тот же день стало известно, что в США намерены отслеживать процесс завершения строительства газопровода и в связи с этим рассматривают возможность введения новых санкций против России.

Американский минфин 19 января объявил о расширении санкций против проекта «Северный поток — 2». Под ограничения попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец. Рестрикции предполагают запрет экспорта, банковских и валютных операций, блокирование активов и имущества.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моряс целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

В МИД России назвали новые санкции Вашингтона враждебными, подчеркнув, что США неприкрыто игнорируют нормы честной конкуренции.

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