Bloomberg оценил успехи российской экономики на фоне пандемии

В 2020 году спад в российской экономике на фоне ситуации с коронавирусом оказался меньше, чем во многих других странах. Этого, в частности, произошло из-за отказа властей вводить локдаун во второй половине года, сообщает 1 февраля Bloomberg.

По словам экспертов, экономика страны по итогам года сократилась на 3,1% в годовом выражении — это максимальный показатель с 2009 года. При этом ожидалось падение данного показателя на 3,7%.

Минэкономразвития РФ прогнозировало снижение ВВП на 3,9%.

Отмечается, что сильнее всего российская экономика пострадала в первом полугодии 2020 года, когда власти ввели локдаун из-за коронавируса, а спрос на нефть в начале пандемии резко упал. Позже меры были смягчены, несмотря на рост числа инфицированных, отмечает агентство.



Как сказано в статье, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может достигнуть 7,3%. При этом по итогам 2021 года ВВП России может вырасти на 3%, считают эксперты.

29 января стало известно, что ВВП Соединенных Штатов в 2020 году упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.