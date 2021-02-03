На Сахалине из-за непогоды для автобусов закрыли участок автодороги

На юге Сахалина в среду, 3 февраля, закрыто движение пассажирских автобусов на участке автодороги «Невельск — Холмск» из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Для всех остальных видов транспорта движение осуществляется без ограничений.

«В связи с ограниченной видимостью, ухудшением метеоусловий, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, с 12:00 (04:00 мск) 3 февраля закрыто движение для пассажирского сообщения, за исключением высоко проходимой техники и дежурных служб на участке автодороги «Невельск — Холмск», — сказано в сообщении.

Ведомство рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении, а также заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

1 февраля из-за резкого ухудшения погоды движение автобусов и грузовиков на трассах ограничили в Татарстане.