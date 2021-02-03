Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 3 февраля

В Москве в среду, 3 февраля, по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода со снегопадом и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров будут колебаться в пределах –2...–4 градуса, а ночью похолодает до –6 градусов.

В Московской области ожидается до –7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметки –9 градусов.

Ветер со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление в составит 744 мм рт. ст.

1 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей в феврале ожидает в несколько раз больше солнечных дней, чем предусматривает норма для этого времени года.