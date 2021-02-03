Прямой эфир
Происшествия
Источник сообщил об исчезновении в Москве художника Смотрина
Общество
В России за сутки зафиксировали 16 474 новых случая COVID-19
Мир
В МИД России отметили низкий уровень военных угроз в Арктике
Политика
Онлайн-голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести регионах в 2021 году
Общество
В Москве завершили реставрацию скульптур на площади Гагарина
Общество
Генпрокуратура направила в суд дело о вооруженном мятеже банды Басаева
Авто
В правительстве отказались отменить штрафы за выезд на выделенные полосы ночью
Политика
Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко
Мир
Депутаты правящей партии заблокировали трибуну рады перед выступлением оппозиции
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 3 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в среду, 3 февраля, по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода со снегопадом и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

Днем в столице столбики термометров будут колебаться в пределах –2...–4 градуса, а ночью похолодает до –6 градусов.

В Московской области ожидается до –7 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до отметки –9 градусов.

Ветер со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление в составит 744 мм рт. ст.

1 февраля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что москвичей в феврале ожидает в несколько раз больше солнечных дней, чем предусматривает норма для этого времени года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021