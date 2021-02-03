В Приморье пьяный мужчина угнал автобус и протаранил машины полиции

В Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который угнал пассажирский автобус и протаранил на нем несколько патрульных автомобилей, сообщается на сайте ГУ МВД по региону в среду, 3 февраля.

Инцидент произошел в городе Артем. В дежурную часть поступило сообщение об угоне пассажирского автобуса Hyundai County с территории организации на улице Пестеля.

«Похищенное имущество со следами дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на участке гострассы Хабаровск–Владивосток. Водитель средства передвижения спровоцировал автоаварию с грузовым автомобилем марки Mitsubishi Fuso и скрылся с места происшествия, продолжив движение», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции организовали преследование нарушителя. Уходя от погони, мужчина таранил патрульные автомобили, создавая угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

После безуспешных требований остановить автобус инспекторы ГИБДД применили табельное оружие и выстрелили по колесам. Мужчина съехал с проезжей части в кювет, где его задержали и доставили в отдел полиции.

«Задержанным оказался 33-летний житель города Артема, никогда не получавший водительское удостоверение. Он пояснил, что угнал пассажирский автобус, чтобы добраться в Уссурийск. По результатам медицинского освидетельствования у водителя установлено опьянение», — отметили в ведомстве.

В отношении правонарушителя составлены административные материалы, а также возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

30 декабря сообщалось, что житель Свердловской области угнал машину скорой помощи, прибывшую к пожилой женщине.

Пока бригада медиков работала, мужчина угнал автомобиль и уехал в соседнюю деревню Старые Решеты, расположенную на расстоянии 7 км. Затем он бросил машину, забрав с собой регистратор.