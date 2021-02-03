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Сняты ограничения работы центральных станций московского метро

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Работа центральных станций Московского метрополитена полностью восстановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 февраля в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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«Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты», — говорится в сообщении.

Накануне на вход и выход были закрыты четыре станции метро: «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная».

Во вторник, 2 февраля, столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

После оглашения приговора в соцсетях стали распространяться сообщения с призывами выходить на несанкционированные акции.

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