Сняты ограничения работы центральных станций московского метро

Работа центральных станций Московского метрополитена полностью восстановлена. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 3 февраля в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты», — говорится в сообщении.

Накануне на вход и выход были закрыты четыре станции метро: «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад» и «Театральная».

Во вторник, 2 февраля, столичный Симоновский суд заменил условный срок блогеру Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года.

Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

После оглашения приговора в соцсетях стали распространяться сообщения с призывами выходить на несанкционированные акции.