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Хабаровские власти увеличили финансирование программы «Доступная среда»

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В Хабаровском крае в 2021 году увеличили финансирование госпрограммы «Доступная среда». На закупку средств реабилитации, создание условий для инклюзивного образования, безбарьерной среды направлено порядка 90 млн рублей.

Как уточняет ИА AmurMedia, программу «Доступная среда» запустили в Хабаровском крае в 2013 году. По итогам 2020 года необходимыми средствами реабилитации удалось обеспечить 2 тыс. 860 инвалидов, 63 инвалидам-колясочникам выплатили компенсации для оборудования жилья под их нужды. Общая сумма выплат превысила 3 млн рублей. В спортивно-адаптивную школу закупили инвентарь на 77 млн рублей.

В этом году принято решение увеличить финансирование до 89,5 млн рублей. По линии федеральных властей поступил 31,2 млн рублей. Это на 12,5 млн рублей больше, чем в прошлом году.

По словам регионального министра социальной защиты Александра Дорофеева, в этом году, помимо создания безбарьерной среды на социальных объектах, планируется еще больше людей обеспечить протезно-ортопедическими изделиями. Продолжится процесс адаптации жилья к потребностям колясочников. Чиновники закупят средства реабилитации не только для инвалидов, но и для пожилых людей.

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