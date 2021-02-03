Названы сроки начала движения по железнодорожному мосту из России в Китай

Движение по железнодорожному мосту между Россией и Китаем через реку Амур начнется в августе нынешнего года. Об этом 3 февраля сообщил губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.

«Нам нужно достроить технологическую линию… чтобы в августе прошли первые пробные вагоны, а на следующий год закончить всю инфраструктуру, которая будет под собой подразумевать и логистическую часть, и промышленную часть. Потому что самая большая ценность этого моста — в создании промпарков вокруг предмостовой территории», — передает его слова ТАСС.

Гольдштейн подчеркнул, что участие в проекте РЖД является гарантом его реализации. Также он рассказал, что на данный момент уже есть 25 млн т груза, которые гарантированно будут перемещены по этому мосту.

Мост Нижнеленинское–Тунцзян — первый в истории российско-китайский железнодорожный переход через Амур. На 25% строительство объекта финансирует Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, на 75% — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский фонд (CIC). Его стоимость оценивалась в 9 млрд рублей.

21 марта 2019 года власти китайской провинции Хэйлунцзян сообщили о том, что строители завершили соединение первого российско-китайского моста через Амур.