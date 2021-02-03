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Эксперт предупредил об опасности передачи смартфона незнакомцу

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Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, почему опасно передавать смартфон незнакомым людям.

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По словам эксперта, на первый план в данном вопросе выходит не возможная кража устройства, а проблема обеспечения информационной безопасности. Так, получив на время смартфон, злоумышленник получает доступ к СМС-сообщениям от банка. Позвонив в банк, он может сделать запрос на перевод денежных средств на свой счет.

«При этом ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредством цифрового кода в виде СМС-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении», — цитирует Кашкина «Прайм» в среду, 3 февраля.

После перевода денег злоумышленник удалит сообщения с кодом и изменением суммы средств на карте, таким образом ликвидировав следы своего деяния.

Кроме того, если смартфон имеет выход в интернет, то злоумышленник может установить специальное программное обеспечение для просмотра конфиденциальных данных и последующей их пересылки на сервер мошенника.

«Поэтому если к вам обратился незнакомый человек с просьбой сделать экстренный звонок, не передавайте телефонный аппарат ему в руки, а наберите нужный номер сами и предложите поговорить по громкой связи», — заключил эксперт.

Ранее, 2 февраля, сообщалось, что число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в России выросло на 73,4%.

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