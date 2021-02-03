Мексиканский регулятор одобрил экстренное использование вакцины «Спутник V»

Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (COFEPRIS) Мексики одобрила экстренное использование вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 2 февраля в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице мексиканского правительства в Twitter, сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

«COFEPRIS только что предоставила разрешение на экстренное использование вакцины «Спутник V», разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Таким образом, появляется возможность для ввоза препарата и его применения», — сказал он.

Вакцина «Спутник V» в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и ряде других стран.

Через несколько недель препарат будет зарегистрирован и в Индии. Об этом 28 января заявил посол Индии в России Венкатеш Варма.

Вакцина «Спутник V» была разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.