Гидрометцентр спрогнозировал резкое похолодание в ЦФО в конце недели

Резкое похолодание наступит в Центральном федеральном округе (ЦФО) с субботы, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В субботу похолодание охватит весь ЦФО. Температура будет ниже нормы на 2–4 градуса, а в Москве к воскресенью температура еще понизится — будет уже отставание от нормы на 3–5 градусов», — цитирует эксперта ТАСС 3 февраля.

По ее словам, температура в регионе днем понизится до –17 градусов, ночью — до 22 градусов ниже нуля.

Похолодание произойдет после того, как в среду-четверг к округу подойдет циклон. Отмечается, что несколько дней территория будет находиться в его теплой части, однако с субботы начнется усиление мороза.

1 февраля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в пятницу, 5 февраля, в регион придет сильное похолодание. Так, в выходные ожидаются морозы до –20 градусов.