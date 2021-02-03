Россия пересмотрит программу размещения станций контроля космоса

«Роскосмос» приступил к пересмотру программы размещения станций Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). Об этом 3 февраля сообщил гендиректор госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«В настоящее время проводится корректировка программы по размещению АСПОС ОКП за рубежом», — приводит его слова ТАСС.

Изменения связаны с пандемией коронавируса, добавил Савельев.

Днем ранее Савельев сообщил, что Россия приостановила переговоры с Чили о размещении АСПОС ОКП.

При развитии АСПОС ОКП задействуют элементы искусственного интеллекта. К 2025 году будет расширен наземный сегмент: число телескопов увеличится с 36 до 65. Оптические наземные средства мониторинга зависят от состояния атмосферы и не имеют глобального охвата.